Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 7:39

С 1 февраля в Тамбовской области вырастут пособия и соцвыплаты

Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение
Марина МАКОВЛЕВА

С 1 февраля в России на 11,9 % проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. В настоящий момент проект этого постановления представлен на общественное обсуждение.

По информации администрации города Мичуринска увеличение коснется единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и других мер соцподдержки.

Так, сумма материнского капитала на первого ребенка составит 587 тысяч рублей. Сумма выплаты на второго ребенка составит около 775,6 тысяч.