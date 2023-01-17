С 1 февраля в Тамбовской области вырастут пособия и соцвыплаты

С 1 февраля в России на 11,9 % проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. В настоящий момент проект этого постановления представлен на общественное обсуждение.

По информации администрации города Мичуринска увеличение коснется единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и других мер соцподдержки.

Так, сумма материнского капитала на первого ребенка составит 587 тысяч рублей. Сумма выплаты на второго ребенка составит около 775,6 тысяч.