В Тамбове на базе поликлиники № 5 внедрили новое исследование на онкологию

Ранняя диагностика очень важна для правильной постановки диагноза

Тамбовская поликлиника № 5 расширила спектр исследований, выполняемых клинико-диагностической лабораторией. Теперь здесь могут сделать анализ на выявление рака яичников у женщин.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Тамбовской области, несмотря на то, что исследование началось недавно, есть первые результаты, которые помогут врачу в диагностике заболевания, назначении лечения, выявлении рака на ранней стадии, а это значит, что пациентки поликлиники получат своевременное лечение.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области