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НовостиОбщество17 января 2023 6:59

В Тамбове на базе поликлиники № 5 внедрили новое исследование на онкологию

Новый анализ позволяет выявить рак яичников на ранней стадии
Марина МАКОВЛЕВА
Ранняя диагностика очень важна для правильной постановки диагноза

Ранняя диагностика очень важна для правильной постановки диагноза

Тамбовская поликлиника № 5 расширила спектр исследований, выполняемых клинико-диагностической лабораторией. Теперь здесь могут сделать анализ на выявление рака яичников у женщин.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Тамбовской области, несмотря на то, что исследование началось недавно, есть первые результаты, которые помогут врачу в диагностике заболевания, назначении лечения, выявлении рака на ранней стадии, а это значит, что пациентки поликлиники получат своевременное лечение.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области