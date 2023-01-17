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НовостиОбщество17 января 2023 6:37

Тамбовчан просят напомнить детям о правилах пользования газом из-за возможных звонков лжесотрдников коммунальной службы

Информация о «проверяющих», которые просят ребят включить газ, распространяется в соцсетях
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В социальных сетях распространяется информация о том, что злоумышленники звонят по телефонам и, убедившись, что разговаривают с ребенком, рядом с которым нет взрослых, побуждают его под видом проверки открыть газовые конфорки на плите, чтобы спровоцировать взрыв бытового газа в домах. Несмотря на то, что в качестве доказательств приводится аудиозапись, датированная 2018 годом, дополнительное внимание к теме безопасности будет нелишним.

- Напомните детям, что включать газ, электроприборы и оставлять их без присмотра опасно, - обращаются к горожанам в пресс-службе администрации Тамбова. -

Постарайтесь ограничить доступ к телефонам детей со сторонних номеров. Напомните им, что нельзя отвечать на звонки с незнакомых номеров. Ребенок должен знать, что в случае, если от него требуют выполнение каких-либо действий незнакомый человек, необходимо обратиться к известному ему взрослому или перезвонить родителям, не вступая в долгие переговоры с анонимным абонентом. Дополнительно напоминаем, что сотрудники газовых служб не звонят по телефону с целью проверки оборудования.