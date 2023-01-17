На Крещение возле прорубей в Тамбове организуют дежурство медиков и спасателей

В четверг, 19 января, православные верующие будут отмечать праздник Крещения. В областном центре уже ведется подготовка к организации купелей. Специальным постановлением определены места проведения купаний и обеспечение мер безопасности.

Для проведения крещенских купаний определены 4 официальный адреса: район пляжа «Эльдорадо», п. Тригуляй у храма в честь Второго обретения мощей Святителя Питирима, д. Перикса, ул. Набережная в районе д. 26, с. Бокино, ул. Советская, за церковью Святителя Николая Чудотворца. Напоминаем, что во избежание несчастных случаев омовение необходимо проводить только в указанных точках. Здесь будет организовано дежурство сотрудников аварийно-спасательной службы и медиков.

- Для обеспечения безопасности жителей сотрудники полиции Тамбова предварительно проведут мероприятия антитеррористической направленности, а также организуют патрулирование и предпримут меры по ограничению доступа людей на лед в необорудованных местах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.