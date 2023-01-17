Тамбовчани, который до смерти забил односельчанина из-за 200 рублей, получил 8,5 лет колонии

Суд вынес приговора 63-летнему жителю Никифоровского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Известно, что 20 июля 2021 года около одного из домов села Сабуро-Покровское Никифоровского района обнаружили тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На следствии и в суде установили, что в этот вечер между мужчинами произошел конфликт из-за денег. Потерпевший взял себе в счет погашения долга денежные средства в размере 200 рублей, которые злоумышленник дал ему на приобретение спиртного. В ходе выяснения отношений фигурант схватил деревянный черенок и нанес односельчанину несколько ударов в область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Приговором суда на основании вердикта присяжных заседателей мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.