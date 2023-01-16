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НовостиОбщество16 января 2023 14:40

Дети мобилизованных тамбовчан будут бесплатно питаться в школе

Ребята смогут получить завтрак или обед
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области приняли решение обеспечить детей мобилизованных бесплатным питанием в школах. Льгота распространяется на учеников 5-11 классов.

- Ребята смогут бесплатно получать в школе завтрак или обед - это зависит от решения, принятого в муниципалитете, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Профильным ведомствам поручено оградить родителей школьников от бюрократических проволочек с документацией: в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении бесплатного питания в связи с призывом на военную службу по мобилизации второго родителя ученика в беззаявительном порядке.

Напомним, сегодня бесплатным горячим питанием обеспечены все школьники 1-4 классов Тамбовской области. Данная мера действует в регионе с 2020 года.