Новым руководителем Тамбовтеатра стал Валерий Беляев, который ранее возглавлял Тамбовский молодёжный театр.

Валерий Беляев окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по двум специальностям «Актерское искусство» и «История и теория хореографического искусства». Член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Работает в Тамбовском молодежном театре с 2010 года - с момента его основания. Учитель театральных дисциплин в школе №22 города Тамбова. С 2014 года – заместитель директора, а затем исполняющий обязанности директора Тамбовского молодежного театра.

Тамбовский театр уже несколько лет живет без постоянного руководства: директора, главного режиссера. Сейчас ситуацию начали исправлять.

Напомним, Тамбовский драматический театр принадлежит к числу старейших в России провинциальных театров. Первые страницы его жизни связаны с именем крупнейшего русского поэта и общественного деятеля Гавриила Романовича Державина. При поддержке губернатора в Тамбове был создан кружок любителей сценических искусств, зародилась идея давать публичные театральные представления.

- Первое в Тамбове театральное представление состоялось 24 ноября (5 декабря по новому стилю) 1786 года – в день тезоименитства императрицы Екатерины II, что было отмечено в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» от 29 января 1787 года, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.