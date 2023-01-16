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НовостиОбщество16 января 2023 14:39

Руководителем Тамбовтеатра стал Валерий Беляев

До назначения он возглавлял «молодежку»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Новым руководителем Тамбовтеатра стал Валерий Беляев, который ранее возглавлял Тамбовский молодёжный театр.

Валерий Беляев окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по двум специальностям «Актерское искусство» и «История и теория хореографического искусства». Член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Работает в Тамбовском молодежном театре с 2010 года - с момента его основания. Учитель театральных дисциплин в школе №22 города Тамбова. С 2014 года – заместитель директора, а затем исполняющий обязанности директора Тамбовского молодежного театра.

Тамбовский театр уже несколько лет живет без постоянного руководства: директора, главного режиссера. Сейчас ситуацию начали исправлять.

Напомним, Тамбовский драматический театр принадлежит к числу старейших в России провинциальных театров. Первые страницы его жизни связаны с именем крупнейшего русского поэта и общественного деятеля Гавриила Романовича Державина. При поддержке губернатора в Тамбове был создан кружок любителей сценических искусств, зародилась идея давать публичные театральные представления.

- Первое в Тамбове театральное представление состоялось 24 ноября (5 декабря по новому стилю) 1786 года – в день тезоименитства императрицы Екатерины II, что было отмечено в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» от 29 января 1787 года, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.