«Фонд капитального ремонта» проведет прием граждан в Мичуринске

19 января с 11:00 до 16:00 сотрудники «Фонда капитального ремонта Тамбовской области» будут вести в Мичуринске выездной прием граждан. Посетить его можно в Учебно-методическом и информационном центре города по адресу: ул. Федеративная, 48, 3 этаж.

Желающие смогут задать специалистам вопросы, касающиеся корректировки сведений по собственнику помещения, получения информации о состоянии лицевого счета, подачи заявлений.

Администрация города Мичуринска предупреждает, что при себе необходимо иметь в зависимости от интересующей информации документы на право собственности и платежные документы с чеками об оплате.