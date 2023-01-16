В Тамбове обновляют ограждение на улице Карла Маркса в районе Коммунальной

Старое ограждение отслужило свой срок

В Тамбове приступили к замене дорожного ограждения на улице Карла Маркса. Всего в течение месяца планируется заменить около 50 секций, расположенных в районе Тамбовского Арбата.

К настоящему моменту рабочие заменили 15 секций. Металлические ограждения с оригинальным рисунком были выполнены по специальному заказу. Длина одной секции – около 2,5 м, вес - более 70 кг.

Как пояснили в администрации города Тамбова, прежнее ограждение отслужило свой срок. Из-за соли и реагентов нижняя часть проржавела и не подлежит ремонту.

Фото администрации города Тамбова