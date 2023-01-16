Тамбовчанин пытался провезти в регион 3 кг гашиша

В машине подозреваемого обнаружили странные брикеты Фото: УМВД по Тамбовской области

На основании оперативной информации сотрудники Управления наркоконтроля области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции остановили автомобиль на Первомайском посту. За рулем был 24-летний тамбовчанин.

Кинологи со служебными собаками и следственно-оперативная группа обыскали авто и нашли у мужчины спрессованное вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что в брикетах находится гашиш. Общий вес наркотика составил более трех килограммов, что является особо крупным размером.

Как установили полицейские, молодой человек решил заработать. Подработку он нашел через мессенджер. Неизвестный дал ему указание приехать в Москву и перевезти наркотики в Тамбов для дальнейшей продажи.

В Москве молодой человек нашел по указанным координатам тайник с наркотиками, спрятал его содержимое в автомобиле и отправился в Тамбовскую область, где и был задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время, по информации пресс-службы УМВД России по Тамбовской области, ведется розыск других лиц, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.