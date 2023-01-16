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НовостиОбщество16 января 2023 11:39

В связи со снегопадом на федеральных трассах Тамбовской области дежурит спецтехника

Снежная погода может сохраниться в течение суток
Марина МАКОВЛЕВА
Ночью дороги обработали пескосоляной смесью

Ночью дороги обработали пескосоляной смесью

В Тамбовской области начался снегопад, поэтому на расчистку и обработку проезжей части вышло 48 единиц техники, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. В минувшую ночь велась превентивная обработка дорог противогололедным составом.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, снежная погода на территории региона может сохраняться в течение суток. Поэтому дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах. В случае необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 169 единиц техники.

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Волгоград"