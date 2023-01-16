По факту гибели двух рабочих в Сосновском районе следователи возбудили уголовное дело

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, днём 15 января в селе 3-и Левые Ламки Сосновского района на территории сельскохозяйственной организации при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат двух рабочих (мужчин 19 и 39 лет) засыпало ими.

- В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и руководство фирмы, изымают и изучают необходимую документацию, - сообщает СУ СКР по региону. - Уже установлено, что с погибшими официально трудовые отношения не оформлялись.