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НовостиПроисшествия16 января 2023 11:20

В Тамбовской области три человека погибли в пожарах

В Мичуринске в огне пострадал подросток
Марина МАКОВЛЕВА
Всего за неделю в области произошел 51 пожар

Всего за неделю в области произошел 51 пожар

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, в регионе за неделю произошел 51 техногенный пожар.

В Мичуринске на улице Донская в блочном доме прогорел пол. При этом пострадал 16-летний подросток. Для ликвидации возгорания привлекалось 1 отделение 20 пожарно-спасательной части.

В Рассказовском районе в селе Большие Туляны полностью сгорел деревянный дом. В огне погиб 29-летний мужчина. В ликвидации пожара участвовали 1 отделение 24 пожарно-спасательной части и 1 отделение МПО «Саюкино».

В селе Рысли Моршанского района на кухне в кирпичном доме прогорел пол. Пожар унес жизнь 50-летнего мужчины.

В Тамбове на улице Защитная в деревянном доме обгорел диван и деревянный подоконник. Погибла 45-летняя женщина. Пожар ликвидировали 2 отделения 4 пожарно-спасательной части.