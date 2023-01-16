В Тамбове произошла авария с участием автобуса №23

Пассажиры автобуса не пострадали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автобуса маршрута №23 произошла 14 января в 15 часов 30 минут на перекрестке улиц Мичуринская и Никифоровская города Тамбова. 54-летний водитель автомобиля ЛАДА ПРИОРА столкнулся с автобусом ЛИАЗ под управлением 60-летнего водителя.

После столкновения в неконтролируемом движении легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение, в свою очередь автобус продолжил движение и выехал на тротуар. В результате аварии водитель автобуса и около 70 пассажиров, находящихся в нем, не пострадали. Водитель автомобиля получил различные травмы, был осмотрен на месте бригадой скорой помощи, от госпитализации отказался. 43-летняя пассажирка автомобиля с тяжелыми травмами была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

- По предварительным данным водитель легкового автомобиля при выполнении маневра «поворот налево» на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом, который двигался во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Окончательные причины и обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе проведения расследования.