Тамбовчане смогут узнать о своей задолженности от голосового бота

Федеральная служба судебных приставов запустила проект дистанционного обслуживания граждан. Теперь в центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 88003030000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.

Бот может сообщить о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом. Он сообщит информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Кроме того, он расскажет, когда принимают судебные приставы-исполнители и начальники отделов, как работают территориальные органы ФССП России и какие услуги предоставляют.

Голосовой бот запрашивает фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации обратившегося, чтобы идентифицировать его. Система в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств. А вот получить более полную информацию можно после подтверждения личности по ИНН или СНИЛС.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области, в дальнейшем проектом предусмотрено добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовой форме из популярных источников: Telegram, Viber, VK Messenger.