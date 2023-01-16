В Тамбовской области назначили двух министров и начальника управления

В правительстве Тамбовской области назначили руководителей трех исполнительных органов власти региона: министерства здравоохранения, министерства спорта и управления организации проектной деятельности.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Тамбовской области назначен Алексей Овчинников. Он окончил Российский государственный медицинский институт (Москва) по специальностям «Лечебное дело», «Хирургия». Работал заведующим хирургическим отделением № 2 Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 имени И.С.Долгушина г.Тамбова». В ноябре прошлого года Алексей Овчинников стал победителем регионального конкурса управленческих компетенций и инновационных подходов в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья.

Министерство спорта региона в ранге исполняющего обязанности министра возглавил Павел Грицков. Он окончил Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по специальности «Физическая культура и спорт». Является кандидатом педагогических наук. Более 10 лет работает на государственной службе региона. С 2014 года замещал должность заместителя начальника управления по физической культуре и спорту области.

Начальником управления организации проектной деятельности Правительства области назначена Ольга Марчева. Она имеет высшее образование в сфере юриспруденции (Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина). У Ольги Марчевой большой стаж работы на государственной службе региона, в том числе на руководящих должностях.

- До назначения она исполняла обязанности начальника управления организации проектной деятельности администрации области, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.