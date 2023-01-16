В Дмитриевке работник автосервиса уехал на оставленном для ремонта автомобиле

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение об угоне автомобиля в поселке Дмитриевка Никифоровского района. Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы выявили, что автомобиль ВАЗ-2114, принадлежащий местному жителю, пропал из автомастерской на улице Парковой.

Владелец оставил машину для ремонта. Злоумышленник работал в автосервисе. Как оказалось, 38-летнему местному жителю захотелось покататься и он использовал для этого чужой автомобиль.

- Не справившись с управлением, он съехал на обочину и повредил автомобиль. Машина обнаружена на улице Лермонтова с серьезными техническими повреждениями. Автомобиль направлен на криминалистическую экспертизу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, ему предстоит возместить собственнику материальный ущерб.