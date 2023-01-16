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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:20

Жительница Сатинки вновь попалась на торговле алкоголем

Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Сатинки поступило сообщение о незаконной торговле спиртным. 61-летняя жительница поселка Россия уже не впервые попалась на продаже вино-водочных изделий по месту жительства.

Подозреваемая дала признательные показания. На месте нарушения изъят алкоголь. Возбуждено уголовное дело о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

- Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.