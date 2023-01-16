В Тамбовском районе на благоустройство выделено 16,7 млн рублей

В 2023 году в Тамбовском районе запланировано благоустройство 18 муниципальных образований. Они участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в селах Беломестная Двойня, Красносвободное, Тулиновка, в деревне Красненькая и поселке Новая Ляда будут обустроены пешеходные зоны и тротуары. В селе Авдеевка появится детская площадка, в Татаново установят спортплощадку для детей.

В селах Беломестная Криуша, Кузьмино-Гать, Селезни и Черняное планируется установиться уличное освещение.

В Большой Липовице в этом году появится сквер «Памяти погибшим на Донбассе», будут благоустроены скверы в поселке совхоза «Комсомолец» и в селе Сурава. В поселке совхоза «Селезневский» построят хоккейную коробку.

В Столовом благоустройство коснется воинского захоронения погибшего в 1942 году экипажа боевого самолета. На территории сел Горелое и Стрельцы приведут в порядок местные кладбища.

- На 9 января заключены все контракты на общую сумму более 16,7 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов, - рассказали в администрации Тамбовского района.