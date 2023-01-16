В Инжавине многодетным семьям выделяли участки без коммунальных сетей

Прокуратура Инжавинского района провела проверку по обращению многодетной матери. Установлено, что должностное лицо администрации Инжавинского поссовета допустило преступное бездействие.

- Несмотря на возложенную законодательством обязанность, орган местного самоуправления не принимал своевременных мер по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Кроме того, долгое время администрация предоставляла гражданам земельные участки на улицах, где были проложены коммунальные сети. Но когда очередь доходила до многодетных семей, им приходилось довольствоваться участками, где инфраструктуру еще не построили. Таким образом, были нарушены права многодетных семей на получение гарантированных государством мер социальной поддержки.

Как сообщают в прокуратуре Инжавинского района, материалы проверки были направлены в Уваровский МСО СУ СК России по Тамбовской области для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.