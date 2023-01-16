Тамбовской библиотеке имени Пушкина подарили более 6 тысяч книг

Имена дарителей можно найти в специальном реестре на сайте учреждения

Областная научная библиотека объявила о завершении благотворительной акции «2022 книги для Пушкинской библиотеки». За прошедший год ее фонд пополнили 6 тысяч книг.

Такие акции здесь проводят уже несколько лет. Причем на сайте учреждения ведется специальный реестр дарителей.

- Старт акции был дан 14 февраля, когда во всем мире отмечается Международный день дарения книг. По традиции ее активно поддержали как государственные, коммерческие организации, так и отдельные читателей, книголюбы. Организаторы – сотрудники отдела культурно-массовой коммуникации и маркетинга, и отдела комплектования библиотеки, весь коллектив Пушкинской библиотеки сердечно благодарят всех, кто поддержал акцию! – сообщает пресс-служба Тамбовской библиотеки имени А.С. Пушкина.

Фото пресс-службы ТОУНБ