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НовостиОбщество16 января 2023 7:40

Тамбовчане интересуются сроками годности и условиями хранения еды

Роспотребнадзор провел «горячую линию» по продуктам питания
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии приняли участие во Всероссийской «горячей линии» по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов.

Специалисты ответили на 235 телефонных звонков. Чаще всего звонившие интересовались сроками годности пищевой продукции, условиями ее хранения и продажи.

Также, информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, жители задавали вопросы о требованиях к качеству и безопасности продуктов, особенностях их маркировки.