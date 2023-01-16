Тамбовчане интересуются сроками годности и условиями хранения еды

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии приняли участие во Всероссийской «горячей линии» по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов.

Специалисты ответили на 235 телефонных звонков. Чаще всего звонившие интересовались сроками годности пищевой продукции, условиями ее хранения и продажи.

Также, информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, жители задавали вопросы о требованиях к качеству и безопасности продуктов, особенностях их маркировки.