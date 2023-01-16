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НовостиОбщество16 января 2023 7:19

Две улицы в поселке Первомайском не соответствуют нормативам

Прокуратура через суд потребовала администрацию поссовета провести ремонт
Марина МАКОВЛЕВА

Проверка прокуратуры выявила нарушения в деятельности администрации Первомайского поссовета при содержании автомобильных дорог. При обследовании на улицах Первомайской и Кооперативной в поселке Первомайском обнаружены выбоины, превышающие установленные ГОСТ Р 50597-2017 нормативные требования.

По закону за состоянием дорог местного значения должны следить сельские поселения. Поэтому прокуратура Первомайского района обратилась в суд, требуя обязать администрацию поссовета отремонтировать дорожное полотно.

- Заявленные требования суд признал обоснованными и удовлетворил их, возложив соответствующие обязанности на органы местного самоуправления, - информирует прокуратура Первомайского района.