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НовостиПроисшествия16 января 2023 6:52

Бывший директор Рассказовского лесхоза, обвиняемый в мошенничестве, возместил в бюджет 1 млн рублей

Фигурант уголовного дела перечислил деньги, не дожидаясь решения суда
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с бывшего директора лесхоза денежные средства, полученные преступным путем.

Около полугода суд рассматривает уголовное дело бывшего директора лесхоза. Его обвиняют в присвоении денег Рассказовского лесхоза и мошенничестве.

- До вынесения приговора и решения по иску прокурора, ответчик в добровольном порядке перечислил денежные средства на сумму свыше 1 млн рублей в доход государства. В связи с возмещением ущерба, причиненного преступлением, определением Рассказовского районного суда гражданское дело прекращено, - сообщают в Рассказовской межрайонной прокуратуре.