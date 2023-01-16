На Крещение в Тамбовской области будут дежурить 82 спасателя

На Крещение в Тамбовской области будет организовано 51 место для совершения обряда погружения в купель и 53 пункта обогрева. В праздничную ночь безопасность верующих будут обеспечивать 829 человек и 182 единицы техники, в том числе 82 спасателя.

- Важно совершать обряды погружения только в специально оборудованных местах, нарушение этого требования опасно для жизни. Одиночные и неорганизованные купания будут выявляться в ходе рейдовых мероприятий, нарушители будут привлекаться к административной ответственности, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Напомним, что в Тамбове в этом году купание будет организовано на пляже «Эльдорадо». Еще три точки будут подготовлены на вошедших в этом году в состав городского округа территориях — Периксе, Тригуляе и Бокино. Для удобства верующих возле купелей будут оборудуют освещение, разместят отапливаемые палатки и скамейки для переодевания.