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НовостиОбщество15 января 2023 18:51

Тамбовских студентов приглашают поучаствовать в квест-игре «Оберегая сердца»

Она будет посвящена сердечно-сосудистым заболеваниям и их профилактике
Анна ГРЕБЕНКИНА

Квест-игра «Оберегая сердца» пройдет в Доме молодежи Тамбова. Его участники узнают о видах сердечно-сосудистых заболеваний, их причинах, симптомах и первой помощи. Такого рода болезни являются основной причиной смерти во всем мире. И очень важно заниматься их профилактикой.

Как сообщили в городской администрации, после лекционной части участников ожидает квест с множеством станций. К участию в мероприятии приглашают студентов вузов и ссузов, активистов волонтёрских отрядов.

Квест состоится в среду, 18 января, в 15.00.