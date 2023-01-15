Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 января 2023 18:37

В Тамбовской области двух рабочих засыпало кукурузой

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии
Анна ГРЕБЕНКИНА

Двое рабочих погибли в Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, двое мужчин 39 и 19 лет скончались на территории сельскохозяйственной организации в селе Третьи Левые Ламки Сосновского района. ЧП случилось 15 января. В пока что неустановленный момент рабочие оказались на дне емкости под кукурузой, засыпанной для последующей просушки.

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Следователи начали проверку, за ходом и результатами которой следит районная прокуратура.