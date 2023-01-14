В Тамбове стартовал турнир по мини-футболу

14 января в спортивном зале ТГТУ состоялось торжественное открытие турнира администрации города Тамбова по мини-футболу.

Масштабное мероприятие проводится с 1997 года. Традиционно в нём принимают участие футбольные команды вузов, детско-юношеских спортивных школ, коммерческих структур и предприятий со всего региона.

В этом году на поле сойдутся 16 команд. Свыше 200 спортсменов в течение трёх дней будут соревноваться в умении владеть мячом и навыках командной игры.

- По итогам турнира будут разыграны два кубка - малый и большой, -сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Также будут награждены лучшие игроки, вратарь и защитник.