В Тамбовской области горки проверяют на безопасность

Катание с ледовых горок – одно из популярных зимних развлечений. Однако для того, чтобы оно доставило только радостные эмоции и не привело к травмам, необходимо соблюсти ряд требований. За безопасной эксплуатацией зимних горок следят специалисты министерства государственного жилищного, строительного и технического контроля (надзора) Тамбовской области.

В соответствии с действующими нормами, ледовые горки высотой более 40 сантиметров и используемые в коммерческих целях приравниваются к аттракционам. Кроме того, аттракционами считаются горки, не предназначенные для коммерческого использования, но их высота превышает три метра. Такого вида аттракционы подлежат обязательной сертификации и регистрации.

За каждой такой горкой закрепляется ответственный, который обязан ежедневно проверять аттракцион. Перед горкой должны быть размещены правила для посетителей, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации.

Нарушение правил эксплуатации аттракционов влечет за собой административную ответственность по ст.14.43 КоАП РФ с последующим наложением штрафа, а также возможную конфискацию предметов административного правонарушения.

Сотрудники министерства государственного жилищного, строительного и технического контроля (надзора) Тамбовской области на постоянной основе проводят мониторинг ситуации по использованию аттракционов в местах массового нахождения граждан на предмет их своевременной регистрации и безопасной эксплуатации в соответствии с нормами действующего законодательства. В настоящее время нарушений не выявлено.

- Всё это сделано для того, чтобы избежать трагических случаев. В парк развлечений мы идём исключительно за положительными эмоциями, а не за переломами! – пояснила и.о. министра государственного жилищного, строительного и технического контроля (надзора) Тамбовской области Инна Левченко.