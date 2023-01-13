В Тамбовской области нет дефицита лекарств

В Росздравнадзоре по Тамбовской области отслеживают наличие лекарственных препаратов в аптечных сетях в режиме реального времени. Об этом рассказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области Андрей Чернышев. Он отметил, что в регионе имеется необходимый запас лекарств на ближайшие месяцы.

- Некоторые медиа в погоне за сенсациями рассказывают, что у нас есть проблемы с лекарствами. Как глава ведомства гарантирую, что это не так. Снабжение идёт по плану, никаких проблем мы не наблюдаем. В тамбовских аптеках имеется достаточный запас лекарственных средств, - подчеркивает руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области Андрей Чернышев.

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить незначительные задержки в доставке единичных препаратов в аптеки, связанные с логистическими трудностями поставщиков и производителей. Однако, это не повод для беспокойства, поскольку в продаже, как правило, всегда присутствуют аналоги отсутствующих препаратов. Разница лишь в названии, подчеркивают в территориальном органе Росздравнадзора. К тому же дистрибьюторы в таких ситуациях принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.

Между тем, такой ситуацией уже пытаются воспользоваться мошенники для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются.

Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют – в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем.