В Тамбовской области сократилась смертность на дорогах

За последние 10 лет смертность на дорогах Тамбовской области сократилась вдвое. Если в 2012 году в ДТП погиб 241 человек, то в прошедшем году погибших было 119. Такие цифры озвучило управление ГИБДД по Тамбовской области, подводя итоги 2022 года.

Кроме того, за год инспекторы выявили более 1 млн 300 тысяч нарушений в области дорожного движения. От управления транспортом отстранено почти 3,5 тысячи водителей с признаками опьянения. Пресечено более 20 тысяч запрещенных выездов на полосу встречного движения, почти 44 тысячи нарушений, связанных с применением ремней безопасности, 13 тысяч нарушений пешеходами.

- Из-за грубого нарушения правил дорожного движения в 977 дорожно-транспортных происшествиях 119 человек погибли и 1312 травмированы, - отмечают в УГИБДД по Тамбовской области.