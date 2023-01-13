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НовостиОбщество13 января 2023 13:19

В Тамбовской области сократилась смертность на дорогах

Управление ГИБДД по Тамбовской области подвело итоги 2022 года
Марина МАКОВЛЕВА

За последние 10 лет смертность на дорогах Тамбовской области сократилась вдвое. Если в 2012 году в ДТП погиб 241 человек, то в прошедшем году погибших было 119. Такие цифры озвучило управление ГИБДД по Тамбовской области, подводя итоги 2022 года.

Кроме того, за год инспекторы выявили более 1 млн 300 тысяч нарушений в области дорожного движения. От управления транспортом отстранено почти 3,5 тысячи водителей с признаками опьянения. Пресечено более 20 тысяч запрещенных выездов на полосу встречного движения, почти 44 тысячи нарушений, связанных с применением ремней безопасности, 13 тысяч нарушений пешеходами.

- Из-за грубого нарушения правил дорожного движения в 977 дорожно-транспортных происшествиях 119 человек погибли и 1312 травмированы, - отмечают в УГИБДД по Тамбовской области.