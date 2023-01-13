В Тамбовской области начата подготовка прорубей для крещенских купаний

Окунаться в прорубь можно только в проверенных местах!

В Тамбовской области началась подготовка к крещенским купаниям, которые традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января после вечернего богослужения.

В Тамбове запланированные места размещения прорубей - а их в этом году будет 4 - посетила специальная комиссия, состоящая из сотрудников администрации, полиции и МЧС.

Официальная точка купания в областном центре - пляж «Эльдорадо», где появятся четыре иордани. Кроме того, купели появятся в Периксе, Тригуляе и Бокино, которые теперь также вошли в состав городского округа.

В каждой проруби будет оборудован комфортный заход в воду, рядом разместят скамейки для переодевания и осветительные приборы, а на «Эльдорадо» дополнительно появятся палатки.

- Все места должны быть полностью готовы к 12.00 18 января. Полиция возьмет их под охрану и организует пропускной режим, чтобы не допустить проноса колюще-режущих предметов, алкогольной продукции. У каждой купели будет находиться спасатель, а рядом дежурить автомобиль скорой помощи, - рассказали в администрации города Тамбова.

В Мичуринске в Крещенский сочельник освятят одну купель. По традиции ее оборудуют на Детском пляже. Здесь также появятся места для переодевания и обогрева, гостям предложат горячие напитки и пироги.

- В ночь с 18 на 19 января у купели будет организовано дежурство спасателей, медицинского персонала, порядок обеспечат сотрудники правоохранительных органов. Для удобства жителей и гостей наукограда в праздничную ночь с 22.00 до 01.30 часов обеспечат движение пассажирского транспорта из микрорайонов города Мичуринска до микрорайона Донское. Личный транспорт просят оставлять на парковках возле кафе «Бригантина» и «Пристань», - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Тамбова