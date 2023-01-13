«Соколиный двор» в Мичуринске приглашает на день открытых дверей

15 января в 11 часов в этнопарке «Соколиный двор» в Мичуринске пройдет день открытых дверей. Сотрудники агробиостанции Социально-педагогического института МичГАУ приурочили его ко дню зимующих птиц.

В холода для птиц важно правильное питание

Каких пернатых можно встретить в средней полосе зимой? Как и чем подкормить их? На эти и другие вопросы получат ответы гости этнопарка. С собой рекомендуется взять семена подсолнуха или несоленое сало.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, на Набережной появится большая «Царь-кормушка», куда каждый желающий сможет положить угощение для пернатых.

Фото администрации города Мичуринска