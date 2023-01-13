Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 12:24

«Соколиный двор» в Мичуринске приглашает на день открытых дверей

Гостей научат правильно подкармливать птиц зимой
Марина МАКОВЛЕВА

15 января в 11 часов в этнопарке «Соколиный двор» в Мичуринске пройдет день открытых дверей. Сотрудники агробиостанции Социально-педагогического института МичГАУ приурочили его ко дню зимующих птиц.

В холода для птиц важно правильное питание

В холода для птиц важно правильное питание

Каких пернатых можно встретить в средней полосе зимой? Как и чем подкормить их? На эти и другие вопросы получат ответы гости этнопарка. С собой рекомендуется взять семена подсолнуха или несоленое сало.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, на Набережной появится большая «Царь-кормушка», куда каждый желающий сможет положить угощение для пернатых.

Фото администрации города Мичуринска