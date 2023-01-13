Двое тамбовчан чуть не лишились машин за долги

Тамбовские судебные приставы выявили в поселке Калиничи 8 должников, не заплативших штрафы ГИБДД. Среди них оказалось два злостных нарушителя правил дорожного движения.

Один из должников предпочел немедленно оплатить административный штраф в размере 1500 рублей через электронный сервис. Пятерым были вручены квитанции для оплаты имеющейся задолженности.

Еще двое местных жителей задолжали в сумме 21500 рублей.

- После наложения ареста на движимое имущество судебными приставами-исполнителями, должники направились в банковскую организацию, погасили долг в полном объеме и предоставили сотрудникам ведомства документы, подтверждающие факт оплаты, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.