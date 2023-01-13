В Тамбове продолжается демонтаж незаконно установленных блокираторов

Владелец может забрать себе демонтированные конструкции

В Тамбове продолжается работа по демонтажу незаконных блокираторов. Так, Дирекция городского хозяйства выехала на вызов жителей дома по адресу Рылеева, 51. Они обратились в городскую администрацию с жалобами на соседей, которые устроили на газоне парковку да еще и огородили ее металлоконструкциями.

Административный комитет установил, что данный участок является муниципальной землей, следовательно, подобные действия жильцов незаконны. Им предложили самостоятельно демонтировать блокираторы, но владельцы авто не изъявили такого желания.

Как пояснили в администрации города Тамбова, блокираторы будут храниться в Дирекции течение трех месяцев. Собственник вправе забрать их, обратившись по адресу улица Сенько, 24 или по телефону 44-57-92, написав заявление о возврате имущества и предъявив чеки или другие документы на устройства.

В прошлом году во дворах областного центра демонтировано почти 500 незаконных блокираторов.

Фото администрации города Тамбова