Тамбовчанку лишили родительских прав за систематическое пьянство и равнодушие к жизни детей

Прокуратура Пичаевского района провела проверку по сообщению местной администрации о необходимости лишения женщины родительских прав.

Проверка помогла установить, что 35-летняя местная жительница имеет двоих детей и состоит на учете в органах системы профилактики. Ее не раз штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, женщина выпивает, в том числе в присутствии детей.

Из-за сомнительного образа жизни ранее суд уже ограничил ее в родительских правах. Впрочем, выводов женщина не сделала и восстанавливаться в правах не спешила.

- В целях защиты прав детей прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав нерадивой матери. Требования прокуратуры судом удовлетворены. На данный момент дети жизнеустроены, воспитываются в семье, - отмечают в прокуратуре Пичаевского района.