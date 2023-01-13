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НовостиОбщество13 января 2023 9:59

В Тамбове выбрали победителей конкурса «Мой Новогодний город»

Жюри учитывало не только оценки комиссии, но и отклик в социальных сетях
Марина МАКОВЛЕВА
Дипломы получат все участники конкурса

Дипломы получат все участники конкурса

В Тамбове прошло итоговое заседание комиссии конкурса «Мой Новогодний город». Жюри определило победителей, призеров и самых активных участников. При этом учитывались как оценки конкурсной комиссии, так и реакции на работы в социальных сетях.

Всего на конкурс поступило более 100 заявок. Управляющие компании, советы микрорайонов и самостоятельные участники разных возрастов соревновались в пяти номинациях: «Новогодняя сказка для жителей», «Елочка с иголочки», «Зимняя сказка в моем окне», «Новогодняя игрушка» и «Символ Нового года».

- Имена победителей и призеров станут известны на торжественном награждении, дата которого уточняется. Все участники «Моего Новогоднего города», вне зависимости от занятых мест, будут награждены дипломами, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова