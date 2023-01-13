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НовостиПроисшествия13 января 2023 9:30

В Кирсановском районе будут судить преступную группу из 4-х человек

Шайка четыре месяца промышляла кражами и грабежами
Марина МАКОВЛЕВА

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 4-х тамбовчан. Их обвиняют в 21 преступлении против собственности. В послужном списке банды грабежи и кражи, в том числе, с проникновением в чужое жилище.

По версии следствия, в течение четырех месяцев 21-летний житель Гавриловского района обворовывал магазины, почтовое отделение, брал что плохо лежит из домов и автомобилей. При этом несколько преступлений молодой человек совершил вместе с товарищами.

Как сообщают в Кирсановской межрайонной прокуратуре, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.