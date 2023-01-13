Жильцы дома на улице Московской в Тамбове пожаловались на затопленный подвал и старую кровлю

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению граждан, пришедших на личный прием прокурора области. Тамбовчане пожаловались на ненадлежащую работу управляющей компании, которая не следит за кровлей и подвалом многоквартирного дома № 23а по улице Московской.

Обследование дома установило, что в подвале протекают трубы, имеются участки подтопления и неприятный запах канализации. В одном подъезде оказался открыт распределительный щит, не было распаечной коробки, кабельного канала, освещения при входе. Обследование кровли выявило необходимость проведения капитального ремонта.

Прокуратура вынесла в адрес управляющей компании представление об устранении нарушений. Должностное лицо по постановлению прокуратуры привлечено к административной ответственности.

Управляющая компания, в свою очередь, провела общее собрание жильцов, где было решено перенести капремонт кровли на текущий год. Администрация Тамбова включила многоквартирный дом в краткосрочный план капитального ремонта на 2023 год. Канализацию дома прочистили, в подвале провели дезинфекцию, освещение при входе восстановили.

Также прокуратура выявила факт ненадлежащего содержания канализационных колодцев рядом с домом, о чем уведомила специалистов.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования засоры канализационных колодцев в границах многоквартирных домов устранены, запланированы мероприятия по гидродинамической промывке дворовых сетей водоотведения, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.