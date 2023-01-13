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НовостиОбщество13 января 2023 9:04

Жильцы дома на улице Московской в Тамбове пожаловались на затопленный подвал и старую кровлю

Прокуратура потребовала от управляющей компании устранить нарушения
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению граждан, пришедших на личный прием прокурора области. Тамбовчане пожаловались на ненадлежащую работу управляющей компании, которая не следит за кровлей и подвалом многоквартирного дома № 23а по улице Московской.

Обследование дома установило, что в подвале протекают трубы, имеются участки подтопления и неприятный запах канализации. В одном подъезде оказался открыт распределительный щит, не было распаечной коробки, кабельного канала, освещения при входе. Обследование кровли выявило необходимость проведения капитального ремонта.

Прокуратура вынесла в адрес управляющей компании представление об устранении нарушений. Должностное лицо по постановлению прокуратуры привлечено к административной ответственности.

Управляющая компания, в свою очередь, провела общее собрание жильцов, где было решено перенести капремонт кровли на текущий год. Администрация Тамбова включила многоквартирный дом в краткосрочный план капитального ремонта на 2023 год. Канализацию дома прочистили, в подвале провели дезинфекцию, освещение при входе восстановили.

Также прокуратура выявила факт ненадлежащего содержания канализационных колодцев рядом с домом, о чем уведомила специалистов.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования засоры канализационных колодцев в границах многоквартирных домов устранены, запланированы мероприятия по гидродинамической промывке дворовых сетей водоотведения, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.