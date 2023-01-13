В Тамбове на Социалистической сточные воды затопили подвалы

Мусор из забитого коллектора пришлось убирать спецтехникой

Жильцы дома, расположенного по адресу Социалистическая, 7 в Тамбове, пожаловались в «РКС-Тамбов» на выход сточных вод на поверхность и затопление подвалов.

Аварийная бригада обнаружила в канализации огромное количество мусора. Чтобы вывезти его весь специалистам потребовался грузовик.

Аварийную ситуацию на Социалистической устранили. Коллектор работает в штатном режиме. Однако компания просит тамбовчан более ответственно относиться к предметам, которые они спускают в унитаз:

- Ежедневно аварийные бригады устраняют десятки засоров на канализационной сети Тамбова – трубы забивают бытовым и строительным мусором, тряпками, средствами личной гигиены и т.д. Чего делать категорически нельзя!

Фото "РКС-Тамбов"