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НовостиОбщество13 января 2023 8:10

В Тамбове на Социалистической сточные воды затопили подвалы

Из канализации извлекли грузовик мусора
Марина МАКОВЛЕВА
Мусор из забитого коллектора пришлось убирать спецтехникой

Мусор из забитого коллектора пришлось убирать спецтехникой

Жильцы дома, расположенного по адресу Социалистическая, 7 в Тамбове, пожаловались в «РКС-Тамбов» на выход сточных вод на поверхность и затопление подвалов.

Аварийная бригада обнаружила в канализации огромное количество мусора. Чтобы вывезти его весь специалистам потребовался грузовик.

Аварийную ситуацию на Социалистической устранили. Коллектор работает в штатном режиме. Однако компания просит тамбовчан более ответственно относиться к предметам, которые они спускают в унитаз:

- Ежедневно аварийные бригады устраняют десятки засоров на канализационной сети Тамбова – трубы забивают бытовым и строительным мусором, тряпками, средствами личной гигиены и т.д. Чего делать категорически нельзя!

Фото "РКС-Тамбов"