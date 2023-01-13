Ректором ТГУ им. Державина стал Павел Моисеев

Павел Моисеев

В ТГУ им. Державина 12 января выбрали ректора. Напомним, прежний руководитель вуза Владимир Стромов скоропостижно скончался 10 марта 2022 года. Аттестацию на должность ректора прошли две кандидатуры: исполняющий обязанности руководителя ТГУ Павел Моисеев и проректор по образовательной деятельности этого же вуза Инна Якунина. Кандидаты представили свои программы развития Державинского университета на 2023-2027 годы. В итоге университетское сообщество большинством голосов – 132 голоса из 141 – поддержало кандидатуру и.о. ректора Державинского Павла Моисеева.

Павел Моисеев родился 17 апреля 1987 года в Тамбове. После окончания Многопрофильного лицея № 6 поступил на факультет метрологической информатики МГТУ «СТАНКИН», который с отличием окончил в 2010 году. В 2009 году заочно окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук. Работал в Москве на заводе ЗИЛ, затем – в банковской сфере в Москве и Тамбове. В ноябре 2014 года перешел на работу в Державинский университет.

- До назначения 1 июля исполняющим обязанности ректора работал в должности проректора по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Державина.

Фото ТГУ ми. Державина