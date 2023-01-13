В Жердевском районе парень угнал машину у работодателя, чтобы покататься

В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в селе Чикаревка Жердевского района. Автомобиль ВАЗ-2110 был припаркован рядом с жильем владельца, откуда и пропал.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным выяснили, что машину угнал 28-летний житель соседнего региона, который работал у потерпевшего. Ночью он проходил мимо автомобиля, заметил, то хозяина нет, а дверь не заперта, и решил покататься на чужой машине.

Молодой человек дал признательные показания. Машину нашли недалеко от села в исправном состоянии. Возбуждено уголовное дело об угоне.

- Санкция статьи грозит виновному наказанием в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.