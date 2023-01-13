В Тамбовской области все крупные населенные пункты газифицируют к 2026 году

В 2022 году по программе социальной газификации в Тамбовской области принято 6350 заявок на догазификацию. Заключено 6203 договора на технологическое присоединение домовладений. В 4772 случаях газ доведен до границ участка, в 3334 случаях выполнено полное подключение.

Об этом глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал на всероссийском совещании, посвященном выполнению программы социальной догазификации под руководством председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

39 заявителей получили компенсацию по программе догазификации на общую сумму 2,3 миллиона рублей. 71 семья получила материальную помощь на приобретение газового оборудования. На это из регионального бюджета направлено почти 800 тысяч рублей.

- Уровень потенциальной газификации оценивается в 93 %. До 2026 года будут газифицированы все крупные поселения - газ придет туда, где по плану это должно было произойти к 2030 году, - сообщают в правительстве Тамбовской области.