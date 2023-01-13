В Староюрьевском районе по решению суда отремонтируют дорогу

Прокуратура Староюрьевского района провела проверку по коллективному обращению жителей ул. Строителей с. Староюрьево о непринятии администрацией сельсовета мер по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги.

Установлено, что автомобильная дорога по названной улице, повреждена в результате проведения земляных работ, в связи с чем требуется подсыпка щебнем и грейдирование, в целях её выравнивания. Несмотря на обращения граждан, местной администрацией денежные средства из бюджета на содержание автомобильной дороги по ул. Строителей не выделялись, соответственно какие-либо работы по приведению дороги в нормативное состояние не проводились.

В целях устранения нарушений федерального законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения прокуратурой в суд направлено исковое заявление. По результатам рассмотрения требования прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены.

- Суд обязал администрацию Староюрьевского сельсовета организовать проведение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Строителей, установив срок для исполнения - до 30 сентября 2023 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.