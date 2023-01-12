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НовостиОбщество12 января 2023 15:53

В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры семью пенсионеров переселили в благоустроенное жилье

Дом признали аварийным и подлежащим сносу через суд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Первомайского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что семья пенсионеров проживает в муниципальном жилье, которое находится в неудовлетворительном состоянии. При этом местной администрацией не принимались меры к обеспечению безопасных условий проживания людей в этом доме. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

- Суд исковые требования прокуратуры признал обоснованными и удовлетворил в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Благодаря вмешательству прокуратуры семья обеспечена благоустроенным жильем.