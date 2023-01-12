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НовостиОбщество12 января 2023 15:46

В Тамбове обследовали дом, который заливают сточные воды

Специалисты выявили неполадки в коллекторе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В доме по Моршанскому шоссе, 13, в подвале которого скапливается вода, 12 января провели комиссионное обследование. В нем приняли участие представители профильных структур администрации города и специалисты «РКС-Тамбов».

По словам жителей, последние годы проблема с подтоплением подвала носит сезонный характер и связана с повышением уровня грунтовых вод. А сейчас, в связи с тем, что вблизи дома бригады «РКС-Тамбов» проводят работы на квартальных сетях, ситуация усугубилась.

- В ходе обследования был зафиксирован факт подпора канализационного коллектора, что, как объясняют специалисты, и привело к скоплению воды в подвале дома, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - «РКС-Тамбов» планируют завершить работы на этом участке в течение недели. Решение этого вопроса остается на контроле городских властей.