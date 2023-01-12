В Тамбовской области предъявили официальное обвинение водителю, который пьяным сбил 14-летнюю школьницу

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение 50-летнему жителю Ржаксинского района в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 2 января этого года мужчина, управляя легковым автомобилем «Volkswagen Passat» в состоянии алкогольного опьянения, во время движения по автомобильной дороге «Тамбов – Пенза – Уварово – Мучкапский – Сампур» на участке между пос. Чакино и пос. Жемчужный Ржаксинского района выехал на обочину, где сбил 14-летнюю школьницу, которая шла с подругами в попутном направлении. После ДТП обвиняемый, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

- По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.