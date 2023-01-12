Тамбовчанин спилил замок чужого гаража и украл инструменты

11 января в полицию посёлка Ржакса поступила информация о краже в деревне Синие Кусты. Полицейские опросили 41-летнего мужчину, который рассказал, что кто-то проник на территорию его частного подворья и похитил инструменты. Сам хозяин в доме долго не появлялся.

Полицейские провели осмотр места кражи, эксперты-криминалисты изъяли следы протекторов шин неизвестного автомобиля рядом с домом. Также были обнаружены следы спила навесного замка гаража, куда проник злоумышленник. Полицейские установил, что из помещения пропал мотоблок, бензопила и сварочный аппарат. Были опрошены жильцы ближайших домов, которые, возможно, видели преступника.

Вскоре по подозрению в совершении этого преступления задержали 35-летнего жителя села Берёзовка. У него дома нашли похищенные инструменты. Ранее мужчина неоднократно совершал кражи и был судим. В преступлении мужчина признался. Он рассказал, что приметил в деревне нежилой дом, в один из дней он подключил болгарку к розетке, расположенной возле него и спилил навесной замок гаража. Всё похищенное мужчина погрузил в багажник и салон личного автомобиля ВАЗ-21144 и отвёз к себе. Похищенное подозреваемый планировал сбыть.

- Всё изъятое вернут потерпевшему, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).