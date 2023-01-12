В Тамбовской области начали готовиться к паводку

Подготовку к паводку рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По данным специалистов, предстоящей весной в нашем регионе прогнозируется сильное половодье. Уже в начале этого года из-за сильных осадков и высоких температур произошло подтопление земельных участков в Моршанске, части села Молоканщина, автодороги в поселке Марисино. А из-за затопления моста в Мичуринском районе осложнилось транспортное сообщение с поселком Лесохимпромучасток.

При самом негативном сценарии во время весеннего половодья талые воды могут угрожать 29 населенным пунктам в 16 муниципальных образованиях. В зоне подтопления могут оказаться порядка 700 жилых домов. На совещании обсудили комплекс мер, которые необходимо принять, чтобы обезопасить людей от последствий таяния снегов. Так, поручено проверить готовность сил и средств для ликвидации возможных последствий половодья во всех муниципальных образованиях области.

- Специалисты уже обследовали гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ, которые требуют особой подготовки к весеннему паводку, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В их числе – Шушпанское и Челнавское водохранилища. Кроме того, на ряде водоемов области рекомендовано понизить уровень воды.