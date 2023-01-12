Для тамбовчан работают 14 ледовых площадок

Большинство площадок будет оборудовано освещением и скамейками
В Тамбове полностью готовы к массовому катанию зона отдыха на правом берегу канала реки Цны, каток в Парке Победы, а также катки на 12 спортплощадках в разных частях города.
Еще 11 катков заливают в настоящий момент. На предстоящих выходных можно будет покататься по следующим адресам:
- Советская, д. 159 (школа №22);
- ул. И. Франко, д. 18;
- ул. Киквидзе, д. 71 «Б»;
- ул. Магистральная, д. 17;
- ул. Авиационная д.112;
- ул. Володарского, д.39;
- ул. Рабочая, д. 34;
- ул. Чичканова, д.131;
- ул. Сенько д.25;
- ул. Базарная, д.115;
- ул. Нагорная д.14 (школа №35).
- На следующей неделе любителей хоккея и фигурного катания пригласят на катки в Олимпийском парке и на улице Цветочной, - отмечают в администрации города Тамбова.
Фото администрации города Тамбова