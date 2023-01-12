Для тамбовчан работают 14 ледовых площадок

Большинство площадок будет оборудовано освещением и скамейками

В Тамбове полностью готовы к массовому катанию зона отдыха на правом берегу канала реки Цны, каток в Парке Победы, а также катки на 12 спортплощадках в разных частях города.

Еще 11 катков заливают в настоящий момент. На предстоящих выходных можно будет покататься по следующим адресам:

- Советская, д. 159 (школа №22);

- ул. И. Франко, д. 18;

- ул. Киквидзе, д. 71 «Б»;

- ул. Магистральная, д. 17;

- ул. Авиационная д.112;

- ул. Володарского, д.39;

- ул. Рабочая, д. 34;

- ул. Чичканова, д.131;

- ул. Сенько д.25;

- ул. Базарная, д.115;

- ул. Нагорная д.14 (школа №35).

- На следующей неделе любителей хоккея и фигурного катания пригласят на катки в Олимпийском парке и на улице Цветочной, - отмечают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова